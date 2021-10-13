У минулому місяці свої перші реєстраційні номери в Україні отримали 145 нових та 748 вживаних автомобілів на акумуляторних джерелах живлення.

Отже у вересні 2021 року встановлено рекорд з кількості нових електромобілів, що були зареєстровані впродовж одного місяця, повідомляє Укравтопром. Попередній рекорд було зафіксовано у серпні поточного року, коли українськи номери отримали 144 нові електрички.

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У порівнянні з торішнім показником вересневий попит на нові електромобілі зріс у два з половиною рази, а на машини з пробігом – на 18 відсотків.

Найпопулярнішим електрокаром серед нових авто став Nissan Leaf. У вересні українську реєстрацію отримали 28 нових Ліфів. Другий результат продемонстрував Hyundai Ioniq – 12 реєстрації. Третім за популярністю став електричний Nissan Sylphy, за цей електромобіль своїми гаманцями проголосували 11 покупців. На четвертому місці одразу два автомобілі: JAC iEVS4 та Porsche Taycan, в заліку яких по 10 реєстрацій. Замикають ТОП-5 вересневого ринку нових електромобілів також дві моделі: BMW i3 та Mercedes-Benz EQC, в активі кожної по 9 реєстрацій.

Найпопулярнішим електромобілем з пробігом залишається Nissan Leaf. У вересні 174 вживаних авто цієї моделі поповнили український автопарк. На другому місці Tesla Model 3 – 95 реєстрацій. Третє місце у Renault Zoe – 48 реєстрацій. Четвертим за популярністю став Volkswagen е-Golf – 39 шт. Також у п’ятірку лідерів потрапив Chevrolet Bolt, за місяць 37 вживаних електромобілів цієї моделі отримали свої перші українськи номери.

Всього за дев’ять місяців з початку року першу реєстрацію в Україні пройшли майже 6,1 тис. од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 7% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Частка уживаної техніки в цій кількості склала 88%, проти 92% роком раніше.