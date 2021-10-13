В прошлом месяце свои первые регистрационные номера в Украине получили 145 новых и 748 подержанных автомобилей на аккумуляторных источниках питания.

Так что в сентябре 2021 года установлен рекорд по количеству новых электромобилей, которые были зарегистрированы в течение одного месяца, сообщает Укравтопром. Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе текущего года, когда украинские номера получили 144 новые электрички.

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По сравнению с прошлогодним показателем сентябрьский спрос на новые электромобили вырос в два с половиной раза, а на машины с пробегом – на 18 процентов.

Самым популярным электрокаром среди новых авто стал Nissan Leaf. В сентябре украинскую регистрацию получили 28 новых Лифов. Второй результат продемонстрировал Hyundai Ioniq-12. Третьим по популярности стал электрический Nissan Sylphy, за этот электромобиль своими кошельками проголосовали 11 покупателей. На четвертом месте сразу два автомобиля: JAC iEVS4 и Porsche Taycan, в зачете которых по 10 регистраций. Замыкают ТОП-5 сентябрьского рынка новых электромобилей также две модели: BMW i3 и Mercedes-Benz EQC, в активе каждой по 9 регистраций.

Самым популярным электромобилем с пробегом остается Nissan Leaf. В сентябре 174 подержанных авто этой модели пополнили украинский автопарк. На втором месте Tesla Model 3 – 95 регистраций. Третье место у Renault Zoe-48 регистраций. Четвертым по популярности стал Volkswagen е-Golf – 39 шт. Также в пятерку лидеров попал Chevrolet Bolt, за месяц 37 бывших в употреблении электромобилей этой модели получили свои первые украински номера.

Всего за девять месяцев с начала года первую регистрацию в Украине прошли почти 6,1 тыс. ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составила 88%, против 92% годом ранее.