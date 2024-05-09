Гібридні автомобілі стають дедалі популярнішим в Україні. Приблизно половина усіх гібридів, які отримали першу українську реєстрацію, були новими.

У минулому місяці автопарк України поповнили майже 1,9 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), повідомляє Укравтопром. Це на 43% більше, ніж торік.

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Частка нових авто в цій кількості становила 51%, проти 71% торік. В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (219 од.). Другий результат у Nissan X-Trail (85 од.). Третій за популярністю - Mercedes-BENZ GLE (60 од.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (101 од.). Також у лідерській трійці: Toyota RAV-4 (68 шт.) та Toyota Prius (60 шт.).