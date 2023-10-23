Гібридні автомобілі набирають популярність поступово, так само як і електричні моделі, Але вони мають чимало недоліків.

Експерти з HotCars визначили десять основних недоліків гібридних авто:

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Вища початкова вартість

Різниця в ціні гібридного авто та його негібридного аналога може коливатися від $2 тис. до $10 тис.

Знижена продуктивність

У деяких випадках виробники навмисно знижують продуктивність гібрида, щоб зменшити споживання палива. До того ж гібриди завжди важчі через додавання компонентів.

Вищі витрати на технічне обслуговування

Протягом терміну служби гібридного автомобіля його власник витрачає більше на ТО, ніж на традиційні авто з ДВЗ.

Вартісна заміна батареї

Ціни на нову гібридну батарею можуть коливатися від $1200 до $3000. Сама заміна батареї вимагає професійної роботи, яка додатково збільшує витрати автовласника.

Контрпродуктивний вплив на навколишнє середовище

Виробництво та утилізація акумуляторів гібридів спричиняє несприятливий вплив на навколишнє середовище.

Обмежений асортимент

Ринок гібридних автомобілів є значно меншим порівняно з ринком автомобілів з ДВЗ.

Незручність зарядки PHEV

Плагін-гібриди вимагають тієї ж інфраструктури, що й електромобілі. Це робить PHEV менш ідеальними для людей, які живуть у багатоквартирних будинках, і тих, хто регулярно їздить на великі відстані.

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Погана економія палива на шосе

На автомагістралях більшість гібридів працюють переважно на ДВЗ, а електродвигун не сприяє збереженню заряду. Це означає, що власники гібридних авто, які здебільшого їздять на великі відстані, не матимуть оптимальної економії палива, яку здатний забезпечити автомобіль.

Вища амортизація

На вторинному ринку гібриди зазвичай приносять менше грошей продавцю, ніж їх негібридні версії.

Конкуруючі технології

Вже існують кращі технології, що стосуються зменшення викидів, включаючи електромобілі, автомобілі на водневих паливних елементах і використання електронного палива. Незабаром гібридні моделі можуть бути виведені з виробництва та замінені більш ефективним та «зеленішим» авто.