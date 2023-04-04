Відсоток нових проданих автомобілів з гібридним проводом поступово зростає.

На українському ринку нових легковиків у березні найпопулярнішими були моделі з традиційними бензиновими ДВЗ. Вони охопили 49% продажів, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Нова Toyota Prius отримала плагін-гібридну версію

Однак по відношенню до попереднього місяця їх частка зменшилась на 2 відсоткових пункти.

Водночас гібридні авто збільшили свою ринкову частку на ті ж 2 в.п. – до 18%.

Без змін, по відношенню до лютого, залишились відсотки ринку нових легковиків, що належать дизельним авто, електромобілям та машинам з ГБО.

Структура ринку нових авто у березні:

автомобілі з бензиновими двигунами - 49% реєстрацій;

дизельні авто – 21%;

гібриди – 18%;

електромобілі – 11%;

автомобілі з ГБО – 1%.

Лідерські позиції за сегментами зайняли: