Відсоток нових проданих автомобілів з гібридним проводом поступово зростає.
На українському ринку нових легковиків у березні найпопулярнішими були моделі з традиційними бензиновими ДВЗ. Вони охопили 49% продажів, повідомляє Укравтопром.
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Однак по відношенню до попереднього місяця їх частка зменшилась на 2 відсоткових пункти.
Водночас гібридні авто збільшили свою ринкову частку на ті ж 2 в.п. – до 18%.
Без змін, по відношенню до лютого, залишились відсотки ринку нових легковиків, що належать дизельним авто, електромобілям та машинам з ГБО.
Структура ринку нових авто у березні:
- автомобілі з бензиновими двигунами - 49% реєстрацій;
- дизельні авто – 21%;
- гібриди – 18%;
- електромобілі – 11%;
- автомобілі з ГБО – 1%.
Лідерські позиції за сегментами зайняли:
- Бензинові авто – Mazda CX5;
- Дизельні – Renault Duster;
- Гібридні – Toyota Camry;
- Електро – Volkswagen ID.4;
- Авто з ГБО – Renault Duster.