Відкрито прийом замовлень на Toyota Prius PHEV п'ятого покоління. У нового Toyota Prius з'явилася версія із зарядкою від розетки.

У гібрида Toyota Prius п'ятого покоління з'явилася версія, що заряджається. Ціни на неї починаються від тридцяти тисяч доларів.

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До складу силової установки Prius PHEV входять 2,0-літровий бензиновий двигун та електромотор, які сумарно розвивають 223 кінські сили. Місткість батареї становить 13,6 кіловат-години, а привід такого гібрида тільки передній. Прийом замовлень на новинку вже відкрито, старт продажів заплановано на 15 березня.

Toyota Prius змінила покоління восени минулого року. Тоді дебютував класичний гібрид, він же HEV: такий ліфтбек доступний з установками на базі бензинових двигунів об'ємом 1,8 або 2,0 літри, з переднім або повним приводом E-Four з додатковим електромотором на задній осі.

Що ж до плагін-гібриду Prius PHEV, то він найпотужніший (223 кінські сили) і найдинамічніший (6,7 секунди до «сотні») у гамі. На одному заряді батареї такий Пріус проїжджає до 87 кілометрів, тобто на 50 відсотків більше, ніж попередник. Середня витрата палива становить 3,3-3,8 літри на 100 кілометрів шляху.

Гібрид, що заряджається, стане єдиною версією нового Prius, яка з'явиться в США і Європі. У Японії можна буде вибрати між звичайним HEV і PHEV з можливістю підзарядки.