Открыт прием заказов на Toyota Prius PHEV пятого поколения. У нового Toyota Prius появилась версия с зарядкой от розетки.

У гибрида Toyota Prius пятого поколения появилась заряжаемая версия. Цены на нее начинаются с тридцати тысяч долларов.

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В состав силовой установки Prius PHEV входят 2,0-литровый бензиновый двигатель и электромотор, суммарно развивающий 223 лошадиные силы. Емкость батареи составляет 13,6 киловатт-часа, а привод такого гибрида только передний. Прием заказов на новинку уже открыт, старт продаж запланирован на 15 марта.

Toyota Prius сменила поколение осенью прошлого года. Тогда дебютировал классический гибрид, он же HEV: такой лифтбэк доступен с установками на базе бензиновых двигателей объемом 1,8 или 2,0 литра, с передним или полным приводом E-Four с дополнительным электромотором на задней оси.

Что же касается плагина-гибрида Prius PHEV, то он самый мощный (223 лошадиные силы) и самый динамичный (6,7 секунды до «сотни») в гамме. На одном заряде батареи такой Приус проезжает до 87 километров, то есть на 50 процентов больше предшественника. Средний расход топлива составляет 3,3-3,8 литра на 100 км пути.

Заряжаемый гибрид станет единственной версией нового Prius, которая появится в США и Европе. В Японии можно будет выбрать между обычными HEV и PHEV с возможностью подзарядки.