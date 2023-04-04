Процент новых проданных автомобилей с гибридным проводом постепенно растет.
На украинском рынке новых легковых автомобилей в марте наиболее популярными были модели с традиционными бензиновыми ДВС. Они охватили 49% продаж, сообщает Укравтопром.
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Однако по отношению к предыдущему месяцу их доля уменьшилась на 2 процентных пункта.
В то же время гибридные авто увеличили свою рыночную долю на те же 2 п.п. – до 18%.
Без изменений, по отношению к февралю, остались проценты рынка новых легковых автомобилей, принадлежащих дизельным авто, электромобилям и машинам с ГБО.
Структура рынка новых авто в марте:
- автомобили с бензиновыми двигателями – 49% регистраций;
- дизельные авто – 21%;
- гибриды – 18%;
- электромобили – 11%;
- автомобили с ГБО – 1%.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые автомобили – Mazda CX5;
- Дизельные – Renault Duster;
- Гибридные – Toyota Camry;
- Электро – Volkswagen ID.4;
- Автомобили с ГБО – Renault Duster.