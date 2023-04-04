Процент новых проданных автомобилей с гибридным проводом постепенно растет.

На украинском рынке новых легковых автомобилей в марте наиболее популярными были модели с традиционными бензиновыми ДВС. Они охватили 49% продаж, сообщает Укравтопром.

Читайте также: Новая Toyota Prius получила плагин-гибридную версию

Однако по отношению к предыдущему месяцу их доля уменьшилась на 2 процентных пункта.

В то же время гибридные авто увеличили свою рыночную долю на те же 2 п.п. – до 18%.

Без изменений, по отношению к февралю, остались проценты рынка новых легковых автомобилей, принадлежащих дизельным авто, электромобилям и машинам с ГБО.

Структура рынка новых авто в марте:

автомобили с бензиновыми двигателями – 49% регистраций;

дизельные авто – 21%;

гибриды – 18%;

электромобили – 11%;

автомобили с ГБО – 1%.

Лидерские позиции по сегментам заняли: