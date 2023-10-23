Гибридные автомобили набирают популярность постепенно, равно как и электрические модели, но они имеют немало недостатков.

Эксперты из HotCars определили десять основных недостатков гибридных авто:

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Высшая первоначальная стоимость

Разница в цене гибридного авто и его негибридного аналога может колебаться от $2 тыс. до $10 тыс.

Сниженная производительность

В некоторых случаях производители намеренно снижают производительность гибрида, чтобы снизить потребление топлива. К тому же гибриды всегда тяжелее из-за добавления компонентов.

Высокие затраты на техническое обслуживание

В течение срока службы гибридного автомобиля его владелец тратит больше на ТО, чем на традиционные автомобили с ДВС.

Стоимость замена батареи

Цены на новую гибридную батарею могут колебаться от $1200 до $3000. Сама замена батареи требует профессиональной работы, дополнительно увеличивающей затраты автовладельца.

Контрпродуктивное влияние на окружающую среду

Производство и утилизация аккумуляторов гибридов оказывает неблагоприятное влияние на окружающую среду.

Ограниченный ассортимент

Рынок гибридных автомобилей значительно меньше по сравнению с рынком автомобилей с ДВС.

Неудобство зарядки PHEV

Плагин-гибриды требуют той же инфраструктуры, что и электромобили. Это делает PHEV менее идеальным для людей, живущих в многоквартирных домах, и тех, кто регулярно ездит на большие расстояния.

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Плохая экономия топлива на шоссе

На автомагистралях большинство гибридов работают преимущественно на ДВС, а электродвигатель не способствует сохранению заряда. Это означает, что владельцы гибридных авто, в большинстве своем ездящие на большие расстояния, без оптимальной экономии топлива, которую способен обеспечить автомобиль.

Высшая амортизация

На вторичном рынке гибриды обычно приносят меньше денег продавцу, чем их негибридные версии.

Конкурирующие технологии

Уже есть лучшие технологии, касающиеся уменьшения выбросов, включая электромобили, автомобили на водородных топливных элементах и использование электронного топлива. Вскоре гибридные модели могут быть выведены из производства и заменены более эффективным и более «зеленым» автомобилем.