Малыш родом с 1976-го имел гибридную силовую установку – с бензиновым двигателем и электромотором.

Для британского дизайнера Уильяма Таунса (William Towns) это был не первый мини-автомобиль, но этот был самый маленький, а главное – исключительно передовой с технической точки зрения.

Действующий концепткар городского гибрида Microdot базировался на укороченном шасси культового Austin Mini. Но силовая установка была уникальной.

Автор проекта трехместной машинки Уильям Таунс вообще-то работал над, мягко говоря, более серьезными автомобилями. Например, умопомрачительный Aston Martin Lagonda – его работа, равно как и Aston Martin DBS. Но на дворе была середина 1970-х, период нефтяного кризиса, и тема экономичного транспорта была не менее актуальна, чем премиальные седаны и купе для английских аристократов.

Так автор "Микродота" изобразил схему повода своего детища – последовательного гибрида. Бензогенератор подзаряжает батарею, батарея питает электромотор, электромотор приводит ведущие колеса.

Именно по причине экономичности профессиональный дизайнер, успешный и признанный в мире, в индивидуальном порядке создал проект микроавтомобильчика на трех человек – для типичной в то время британской городской семьи.

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Машина имела революционную силовую установку: электропривод с питанием от аккумуляторов и бензиновым двигателем, подзаряжающим батарею. Причем использовались недорогие свинцово-кислотные аккумуляторы.

Гибридный автомобильчик 1970-х имел бак всего на 5 галлонов – около 22 литров. Горючее использовалось для подзарядки аккумулятора на ходу.

Сегодня такой тип гибрида назвали бы последовательным. Тяговым мотором был электрический, расположенный спереди. Он питался от аккумуляторов, которые в количестве четырех штук были спрятаны под сиденьями. Спереди также был смонтирован бензиновый мотор, который крутил 3,5-киловаттный генератор – а генератор в свою очередь заряжал батарею.

К сожалению, нам не удалось выяснить, подразумевалась ли зарядка батареи от стационарного источника тока (например, домашней розетки), но похоже все было именно так. Со своей стороны, бензиновый двигатель подзаряжал батарею на ходу, продлевая таким образом пробег. Экономия достигалась за счет того, что ДВС на борту работал в выгодном для него спокойном режиме, без постоянной смены оборотов и нагрузки.

Легкие безрамочные двери открывались вверх. Обратите внимание на торпедо: на самом деле это капот электропривода, а приборная панель закреплена на колонке руля.

Конкретные технические характеристики гибрида Microdot до наших дней не дошли. Но известно, что компания, воплощавшая проект дизайнера в металл, ставила своей целью получить экономичность на уровне 2,8 л/100 км (100 миль на 1-м галлоне).

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Помимо прототипа с гибридным приводом был спроектирован также вариант Microdot'а с легким 400-кубовым моторчиком от компании Reliant. Это было более позднее – от 1980 года – решение английской компании Mallelieu Cars, которая планировала запустить машину в серийное производство.

Несмотря на компактные размеры, Microdot был вполне функциональным автомобилем. Съемный багажник превращался в тележку для покупок.

Интересно, что этот во многом концептуальный автомобиль действительно не был концептом – его создавали с целью как минимум мелкосерийного производства. Трехместный салон был продуман с точки зрения эргономики, а багажник был выполнен в виде бокса, выдвигавшегося из-под заднего бампера. На парковке возле магазина водитель этот бокс выдвигал, он раскладывался и превращался в тележку с колесиками, подобную тем, что мы видим в супермаркетах.

Малыши под контролем

После мирового топливного кризиса 1974 года, когда в Великобритании бензин продавался по лимитам, микроскопические городские автомобильчики "держали в уме" даже крупные автокорпорации. Напрямую они ими не занимались, но интересовались отдельными частными разработками, такими как детища Уильяма Таунса. Автопроизводителям было важно чувствовать уровень заинтересованности потребителя этим классом экономичных машин, да и возможные технические решения они таким образом тоже прощупывали.

Уильям Таунс был гением автодизайна: частично накрыв кабиной капот электропривода, он создал стильный и гармоничный образ машины. Что очень сложно при малой длине кузова.

Неудивительно, что Microdot был презентован на Лондонском автосалоне 1976-го года, а его предшественник, четырехместный Minissima так вообще участвовал в Лондонском автошоу в официальной экспозиции главной тогда британской автокорпорации British Leyland Motor Corporation.

Но проект Microdot развития не получил. Великобритания кое-как выехала из топливного кризиса на проверенном временем компактном Austin Mini, а привод "последовательный гибрид" оказался слишком экзотическим для уровня технологий того времени. Даже в чисто бензиновом варианте малосерийный “Микродот” получался слишком дорогим – от 4000 фунтов, за эти деньги можно было приобрести сразу два соразмерных ему Fiat-126.

Два концепта Уильяма Таунса на ретровыставке в 2010 г.: городские компакты Microdot (1976 г.) и Minissima (1972 г.)

Однако сам автомобильчик Microdot, как и некоторые другие концепты Уильяма Таунса, сохранился до наших дней. Он находится в коллекции автомобильного центра Heritage в Гейдоне, а в 2010 году его вывозили на один из ретрофестивалей.

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