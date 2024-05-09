Гибридные автомобили становятся все популярнее в Украине. Примерно половина всех гибридов, которые получили первую украинскую регистрацию, были новыми.

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили почти 1,9 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), сообщает Укравтопром. Это на 43% больше, чем в прошлом году.

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Доля новых авто в этом количестве составила 51%, против 71% в прошлом году. В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (219 ед.). Второй результат у Nissan X-Trail (85 ед.). Третий по популярности - Mercedes-BENZ GLE (60 ед.)

В регистрациях импортированных подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (101 ед.). Также в лидерской тройке: Toyota RAV-4 (68 шт.) и Toyota Prius (60 шт.).