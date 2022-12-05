За листопад поточного року в Україні було реалізовано майже півтисячі комерційних авто

За минулий місяць в Україні було зареєстровано 497 нових комерційних автомобілів (вантажні та спец).

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Відносно жовтневого показника поточного року, споживча активність у цьому сегменті авторинку зменшилась майже на 2,5%, повідомляє Укравтопром.

Відставання від торішнього результату становило 66%.

Серед нових комерційних авто вже другий місяць поспіль кращий результат демонструє Mercedes-Benz – 99 зареєстрованих машин.

У порівнянні з листопадом 2021 року реалізація Mercedes-Benz зросла на 34%.

На другому місці Renault – 55 од. 📉(-77% від листопада 2021р.).

Третій результат у Scania - 49 од.📈(+133%).

Також у ТОП-5 рейтингу марок увійшли MAN – 41 од. (+5%) та Volvo – 34 од. (+42%).

Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано 5,9 тис. нових комерційних 🚚, що у 2,4 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року.