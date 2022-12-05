За ноябрь текущего года в Украине было реализовано почти полтысячи коммерческих автомобилей

За прошлый месяц в Украине было зарегистрировано 497 новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец).

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Относительно октябрьского показателя текущего года потребительская активность в этом сегменте авторынка уменьшилась почти на 2,5%, сообщает Укравтопром.

Отставание от прошлогоднего результата составило 66%.

Среди новых коммерческих автомобилей уже второй месяц подряд лучший результат демонстрирует Mercedes-Benz – 99 зарегистрированных машин.

В сравнении с ноябрем 2021 года реализация Mercedes-Benz выросла на 34%.

На втором месте Renault – 55 ед. 📉(-77% с ноября 2021г.).

Третий результат у Scania – 49 ед.(+133%).

Также в ТОП-5 рейтинга марок вошли MAN – 41 ед. (+5%) и Volvo – 34 ед. (+42%).

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 5,9 тыс. новых коммерческих 🚚, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года.