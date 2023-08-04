Ринок нових вантажівок трохи охолонув у порівнянні з минулим місяцем, але відносно аналогічного періоду минулого року зростання продажів склало 64%

В липні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 975 авто, повідомляє Укравтопром. Це майже на 9% менше, ніж у попередньому місяці.

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Водночас у порівнянні з торішнім липнем, реєстрації нових комерційних авто збільшились на 64%. Відставання від показника довоєнного липня 2021 року в цьому сегменті автомобільного ринку становить 43%.

До ТОП-5 ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

Renault – 276 од.;

Ford – 91 од.;

Mercedes-Benz – 76 од.;

Volkswagen – 66 од.;

Scania – 53 од.

Всього з січня по липень 2023 року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 6165 нових машин, що на 62% більше, ніж за аналогічний період минулого року.