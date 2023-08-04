Рынок новых грузовиков немного остыл по сравнению с прошлым месяцем, но по отношению к аналогичному периоду прошлого года рост продаж составил 64%.
В июле на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 975 автомобилей, сообщает Укравтопром. Это почти на 9% меньше, чем в прошлом месяце.
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В то же время по сравнению с июлем прошлого года, регистрации новых коммерческих авто увеличились на 64%. Отставание от показателя довоенного июля 2021 г. в этом сегменте автомобильного рынка составляет 43%.
В ТОП-5 рынка новых коммерческих автомобилей в прошлом месяце вошли:
- Renault – 276 ед.;
- Ford – 91 ед;
- Mercedes-Benz – 76 ед;
- Volkswagen – 66 ед.;
- Scania – 53 ед.
Всего с января по июль 2023 года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 6165 новых машин, что на 62% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.