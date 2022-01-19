Продажі нових авто у ЄС падають шостий місяць поспіль. В Україні навпаки - відбувається зростання ринку. Чому так виходить, розповіли експерти Інституту досліджень авторинку.

У грудні 2021 року в Європейському Союзі зареєстрували 795 295 нових легкових автомобілів. Це — на 22,8% менше, ніж цього ж місяця попереднього року. Падіння ринку нових авто у Європі триває уже шостий місяць поспіль, повідомляє Європейська асоціація автомобільних виробників (ACEA).

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Більшість ринків Європейського Союзу зафіксували падіння, у тому числі чотири основні: Італія (-27,5%), Німеччина (-26,9%), Іспанія (-18,7%) та Франція (-15,1%). Єдиними країнами Європейського Союзу, у яких зафіксували зростання продажі нових авто, були Болгарія, Хорватія, Латвія та Словенія.

Загалом у 2021 році продажі нових автомобілів в ЄС впали на 2,4% та склали 9,7 мільйона одиниць. Таким чином побито антирекорд продажів нових машин 2020 року. Проте якщо тоді причиною рекордно низьких показників була перша хвилі паніки навколо COVID-19 у світі, то у 2021 році зниження відбулося через дефіцит напівпровідників у автовиробництві. Від цієї проблеми виробники страждали протягом останнього року, але найгіршою ситуація виявилася у другій половині 2021 року. Для порівняння, у “докризовий” 2019 рік продали на 3,3 мільйона нових автомобілів більше.

Якщо говорити про весь 2021 рік, то з чотирьох основних ринків Європейського Союзу лише Німеччина зафіксувала зниження (-10,1%). Натомість найвищий приріст має Італія (+5,5%), за нею — Іспанія (+1,0%) та Франція (+0,5%).

Згідно з аналізом Інституту досліджень авторинку, у грудні 2021 року в Україні зареєстрували 10 917 легкових автомобілів, що на 7,2% більше, ніж у грудні 2020 року і на 22,2% більше, ніж у листопаді 2021 року. За весь 2021 рік в Україні зареєстрували 107 770 нових легкових автомобілів, що на 21,4% більше в порівнянні з 2020 роком.

Серед причин такого росту експерти Інституту досліджень авторинку називають кілька причин.