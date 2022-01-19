Продажи новых авто в ЕС падают шестой месяц подряд. В Украине наоборот – происходит рост рынка. Почему так получается рассказали эксперты Института исследований авторынка.

В декабре 2021 года в Европейском Союзе зарегистрировали 795 295 новых легковых автомобилей. Это – на 22,8% меньше, чем в этом же месяце предыдущего года. Падение рынка новых авто в Европе продолжается уже шестой месяц подряд, сообщает Европейская ассоциация автомобильных производителей (ACEA).

Читайте также: Итоги 2021 года: как вырос рынок новых автомобилей в Украине и кто лидеры

Большинство рынков Европейского Союза зафиксировали падение, в том числе четыре основные: Италия (-27,5%), Германия (-26,9%), Испания (-18,7%) и Франция (-15,1%). Единственными странами Европейского Союза, в которых зафиксировали рост продажи новых авто, были Болгария, Хорватия, Латвия и Словения.

Всего в 2021 году продажи новых автомобилей в ЕС упали на 2,4% и составили 9,7 миллиона единиц. Таким образом побит антирекорд продаж новых машин 2020 года. Однако если тогда причиной рекордно низких показателей была первая волна паники вокруг COVID-19 в мире, то в 2021 году снижение произошло из-за дефицита полупроводников в автопроизводстве. От этой проблемы производители страдали в течение последнего года, но худшей ситуация оказалась во второй половине 2021 года. Для сравнения, в “докризисный” 2019 год продали на 3,3 миллиона новых автомобилей больше.

Если говорить обо всем 2021 году, то из четырех основных рынков Европейского Союза лишь Германия зафиксировала снижение (-10,1%). В то же время самый высокий прирост имеет Италия (+5,5%), за ней – Испания (+1,0%) и Франция (+0,5%).

Согласно анализу Института исследований авторынка, в декабре 2021 года в Украине зарегистрировали 10 917 легковых автомобилей, что на 7,2% больше, чем в декабре 2020 года и на 22,2% больше, чем в ноябре 2021 года. За весь 2021 год в Украине зарегистрировали 107 770 новых легковых автомобилей, что на 21,4% больше по сравнению с 2020 годом.

Среди причин такого роста эксперты Института исследований авторынка называют несколько причин.