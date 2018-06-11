За п’ять місяців 2018 року було продано на 10% більше авто, ніж за аналогічний період минулого року. Позитивна динаміка авторинку зберігається.
За п’ять місяців поточного року в Україні було поставлено на облік 33 тис. нових легковиків. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року ринок нових авто зріс майже на 10%, повідомляє асоціація «Укравтопром».
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Маркою – лідером українського ринку стала Toyota, яка реалізувала 4238 нових легкових авто. Відносно перших п’яти місяців 2017 року попит на машини японської марки зріс на чверть. А найбільш популярною моделлю “Тойоти” став компактний кросовер Toyota RAV-4, вибір на якому зупинили 1201 автомобіліст.
Друге місце в рейтингу марок посів Volkswagen, який наполовину збільшив свій результат річної давності, реалізувавши з січня по травень 3256 авто. Бестселером марки стала “дизельгейтна” модель Volkswagen Golf, яку вибрали 1308 українців, таким чином забезпечивши їй титул найпопулярнішого автомобіля в Україні.
Незважаючи на 5-відсоткове падіння попиту, в трійці лідерів залишилася Renault, результат цієї французької марки на українському ринку – 3166 машин. Драйвером продажів у Renault залишається кросовер Renault Duster, у заліку якого 1218 реєстрацій.
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ТОП-10 ринку нових авто за брендами:
TOYOTA – 4238 шт.
VOLKSWAGEN – 3256 шт.
RENAULT – 3166 шт.
NISSAN – 2037 шт.
SKODA – 2000 шт.
HYUNDAI – 1968 шт.
AUDI – 1840 шт.
KIA – 1358 шт.
MAZDA – 1290 шт.
FORD – 1255 шт.
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ТОП-10 ринку нових авто за моделями:
VOLKSWAGEN Golf – 1308 шт.
AUDI A3 – 1278 шт.
RENAULT Duster – 1218 шт.
TOYOTA RAV-4 – 1201 шт.
TOYOTA Camry – 1063 шт.
HYUNDAI Tucson – 882 шт.
RENAULT Logan – 823 шт.
NISSAN Qashqai – 775 шт.
VOLKSWAGEN Polo – 766 шт.
SKODA Octavia – 763 шт.