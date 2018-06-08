Всього за травень місяць було зареєстровано 7 761 вживаний автомобіль. Імпорт бувших в експлуатації автомобілів в Україну знову випереджає продажі нових авто в нашій країні.

За підрахунками експертів асоціації «Укравтопром» у травні своє перше свідоцтво про реєстрацію отримало 14,6 тис. Легкових автомобілів. При цьому, на частку б / у авто припадає близько 53% всього ринку – 7 761 шт. У порівнянні з торішнім показником імпорт старих автомобілів в нашу країну зріс на 72%.

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Топ-5 марок в травні:

Volkswagen - тисяча двісті двадцять три шт.

Renault - 1099 шт.

Skoda - 750 шт.

Ford - 537 шт.

Opel - 428 шт.

Що цікаво, якщо розглядати ситуацію на ринку не за марками, а помодельно, то з цього списку випадає Opel і з'являється Nissan, вживані електромобілі якого користувалися непоганим попитом в минулому місяці.

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Топ-5 моделей в травні:

Renault Megane - 843 шт.

Volkswagen Passat - 523 шт.

Skoda Octavia - 400 шт.

Nissan Leaf - 247 шт.

Volkswagen Golf - 225 шт.

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З початку цього року в Україну було завезено і поставлено на облік 32,9 тис. легкових авто з пробігом. Це приблизно на 100 машин менше, ніж імпортовано нових автомобілів за перші п'ять місяців цього року і на 81% більше, ніж ввезено вживаних авто за аналогічний період минулого року.