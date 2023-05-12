Найбільший автомобільний ринок світу показав шалені темпи росту у квітні. Це пояснюється низькою порівняльною базою.

Згідно з даними Китайської асоціації пасажирських автомобілів (CPCA), обсяги реалізації легкових автомобілів у КНР минулого місяця склали 1,65 мільйона штук, що на 54,5 відсотка більше за результат квітня 2022 року.

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Зростання продажів нових автомобілів у Китаї на 54,5 відсотка пояснюється низькою порівняльною базою — річ у тому, що навесні 2022 рік продаж машин у країні був невисоким через черговий спалах паніки навколо коронавірусу. У березні 2023 року зростання продажів складало 0,3 відсотка, а за підсумками січня-квітня обсяги реалізації скоротилися на 1,4 відсотка, до 5,98 мільйона машин.

За даними CPCA, роздрібний продаж автомобілів на нових джерелах енергії (NEV) у квітні збільшився на 85,6 відсотка і перевищив позначку в півмільйона одиниць. А у січні-квітні продажі збільшилися на 36 відсотки у річному вираженні, до 1,84 мільйона штук. Також зі звіту випливає, що у квітні Китай експортував 91 тисячу NEV, у 10 разів більше, ніж у квітні минулого року, та на 29,4 відсотків більше, ніж у березні.

Раніше повідомлялося, що за перший квартал 2023 року на Китай припало 60 відсотків світових продажів електрокарів і гібридів. Усього ж за перші три місяці цього року по всьому світу було продано 2,55 мільйона машин на нових джерелах енергії (NEV або New Energy Vehicle), 70 відсотків з яких це електрокари, а ще 30 відсотків — гібриди. У річному вираженні цей показник збільшився на 29%.