Електричний мінівен Matrix 01 створений за підтримки маркетплейсу Алібаба.

16 березня Matrix Motors випустила версію 2023 року свого електричного мікроавтобуса Matrix 01. Matrix — стартап у Шанхаї, створений у 2012 році за підтримки Alibaba.

Виробляють модель 01 на заводі в Цзінані, столиці провінції Шаньдун, за 4 години їзди на південь від Пекіна. Компанія спеціалізується на створенні електричних логістичних транспортних засобів та електричних мінівенів.

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Англійською бренд називається Matrix, а китайською — Chengshi (橙仕). Модель 01 призначена в основному для міської логістики та доставки на останню милю. Довжина версії 2023 року становить 3490 мм, ширина — 1465 мм, висота — 1685 мм, а колісна база — 2350 мм.

Фургон має один ряд сидінь і задній простір 2300 літрів, який можна збільшити до 2600 літрів, якщо зняти пасажирське сидіння. Машина також оснащена камерою заднього виду.



Максимальна потужність електродвигуна становить 15 кВт, а максимальний крутний момент – 90 Нм. Акумулятор LFP ємністю 10,36 кВт/год, що вистачає на 120 км CLTC. При максимальній зарядці 3,3 кВт ви отримаєте повний акумулятор за 4 години. Ціна починається від 29 800 юанів (4 200 доларів).