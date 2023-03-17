Электрический минивэн Matrix 01 создан при поддержке маркетплейса Алибаба.

16 марта Matrix Motors выпустила версию 2023 года своего электрического микроавтобуса Matrix 01. Matrix — стартап в Шанхае, созданный в 2012 году при поддержке Alibaba.

Производят модель 01 на заводе в Цзинане, столице провинции Шаньдун, в 4 часах езды к югу от Пекина. Компания специализируется на создании электрических логистических транспортных средств и электрических минивэнов.

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На английском бренд называется Matrix, а на китайском — Chengshi (橙仕). Модель 01 предназначена в основном для городской логистики и доставки на последнюю милю. Длина версии 2023 года составляет 3490 мм, ширина – 1465 мм, высота – 1685 мм, а колесная база – 2350 мм.

Фургон имеет один ряд сидений и заднее пространство 2300 литров, которое можно увеличить до 2600 литров, если снять пассажирское сиденье. Машина также оборудована камерой заднего вида.



Максимальная мощность электродвигателя составляет 15 кВт, а максимальный крутящий момент – 90 Нм. Аккумулятор LFP емкостью 10,36 кВт/ч, что хватает на 120 км CLTC. При максимальной зарядке 3,3 кВт вы получите полный аккумулятор за 4 часа. Цена начинается от 29800 юаней (4200 долларов).