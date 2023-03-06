Призначення двомісного електромобільчика незрозуміле, як і його технічні характеристики. Натомість відома ціна - $4100.

На китайському маркетплейсі AliBaba з’явився цікавий електромобіль. Він дуже схожий на марсохід, адже має гусеничний привід та відкритий двомісний кузов у вигляді кузова. Так, в нього, як і звичайного авто, є кермо (як воно працює з гусеницями – невідомо), дзеркала заднього виду і навіть фари.

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Alibaba не повідомляє нам нічого щодо потужності двигуна, ємності акумулятора чи максимальної швидкості.



Навряд чи цей транспорт може рухатися дуже швидко, але швидкість ніколи не була найкращою перевагою для таких автомобілів. Саме всюдихідність гусеничних транспортних засобів є головною перевагою. Тобто цей дивний маленький електромобіль має легко впоратись з подорожами по піску, бруду, снігу чи будь-якій іншій сипучій місцевості.

Зазначимо, що виробник цього гусеничного електрокара спеціалізується на виробництві товарів для парків розваг.

Вартість цього дивного транспортного засобу – 4100 доларів.