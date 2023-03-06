Назначение двухместного электромобильника неясно, как и его технические характеристики. Зато известна цена - $4100.

На китайском маркетплейсе AliBaba появился любопытный электромобиль. Он очень похож на марсоход, ведь имеет гусеничный привод и открытый двухместный кузов в виде кузова. Да, у него, как и обычного автомобиля, есть руль (как он работает с гусеницами – неизвестно), зеркала заднего вида и даже фары.

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Alibaba не сообщает нам ничего о мощности двигателя, емкости аккумулятора или максимальной скорости.



Вряд ли этот транспорт может двигаться очень быстро, но скорость никогда не являлась лучшим преимуществом для таких автомобилей. Именно вездеходность гусеничных транспортных средств является главным преимуществом. То есть этот удивительный маленький электромобиль должен легко справиться с путешествиями по песку, грязи, снегу или любой другой сыпучей местности.

Отметим, что производитель этого гусеничного электрокара специализируется на производстве товаров для парков развлечений.

Стоимость этого удивительного транспортного средства – 4100 долларов.