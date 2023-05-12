Крупнейший автомобильный рынок мира показал безумные темпы роста в апреле. Это объясняется низкой сравнительной базой.

Согласно данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), объемы реализации легковых автомобилей в КНР в прошлом месяце составили 1,65 миллиона штук, что на 54,5 процента больше результата апреля 2022 года.

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Рост продаж новых автомобилей в Китае на 54,5 процента объясняется низкой сравнительной базой — дело в том, что весной 2022 продажа машин в стране была невысокой из-за очередной вспышки паники вокруг коронавируса. В марте 2023 г. рост продаж составлял 0,3 процента, а по итогам января-апреля объемы реализации сократились на 1,4 процента, до 5,98 миллиона машин.

По данным CPCA, розничная продажа автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в апреле увеличилась на 85,6 процента и превысила отметку в полмиллиона единиц. А в январе-апреле продажи увеличились на 36 процентов в годовом выражении, до 1,84 миллиона штук. Также из отчета следует, что в апреле Китай экспортировал 91 тысячу NEV, в 10 раз больше, чем в апреле прошлого года, и на 29,4 процента больше, чем в марте.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2023 года на Китай пришлось 60 процентов мировых продаж электрокаров и гибридов. Всего же за первые три месяца этого года по всему миру было продано 2,55 миллионов машин на новых источниках энергии (NEV или New Energy Vehicle), 70 процентов из которых это электрокары, а еще 30 процентов — гибриды. В годовом выражении этот показатель возрос на 29%.