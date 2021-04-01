У березні українці придбали більше 9 тис. нових легкових авто

Березень 2021 року український ринок нових легкових автомобілів закінчив з результатом трохи більше 9 тис. реалізованих та зареєстрованих авто, повідомляє Укравтопром.

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Таким чином, відносно минулого року березневі реєстрації нових машин збільшились на 45 відсотків. Нагадаємо, що частина березня минулого року пройшла в режимі жорстких карантинних обмежень на загальнонаціональному рівні.

Відносно попереднього місяця попит на нові автівки в Україні збільшився майже на 43 відсотки. Також березень став найурожайнішим місяцем першого кварталу поточного року.

Провідну позицію на ринку, як і торік, зберегла за собою Renault. У березні нові автомобілі цієї французької марки отримали 1256 українських реєстраційних номерів. У порівнянні з минулим роком березневі реєстрації нових Рено збільшилися на три відсотки.

На другому місці Toyota – 1171 авто цієї марки поповнили український автопарк. Свій березневий результат Тойота покращила на 77 відсотків.

Третю сходинку рейтингу посіла KIA, за автомобілі якої своїми гаманцями проголосували 646 покупців, що на 12% більше, ніж торік.

Четверта позиція у Skoda – 627 авто, що у 2,3 раза більше відносно березня 2020 р.

Завершує п’ятірку лідерів місяця з більш ніж 4-кратним зростанням продажів – Volkswagen, у заліку якого 525 машин.

Бестселером на українському ринку нових легкових автомобілів за підсумками березня став автомобіль Toyota RAV4, який обрали 644 покупця. Всього у першому кварталі 2021 року в Україні свою першу реєстрацію пройшли 21,1 тис. нових легкових авто, що на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.