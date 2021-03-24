Skoda в 2020 році реалізувала на світовому ринку понад 1 мільйон автомобілів. Незважаючи на пандемію, виробникові вдається утримувати цей показник вже сьомий рік поспіль і зміцнити позиції в Європі.

Минулий рік виявився не дуже успішним для більшості компаній-виробників. Чеська Skoda теж переживала складності, зокрема, припинення виробництва через введення карантинних обмежень та режим ізоляції, локдауни і закриття кордонів. У порівнянні з 2019 роком було реалізовано на 19,1% менше автомобілів.

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Проте, за підсумками першої половини 2020 року, дилерами компанії в різних країнах було реалізовано понад 426 тисяч авто, а в другому півріччі обсяги продажів перевищили 578 тисяч одиниць, що в сумі дає більше мільйона проданих машин.

Що стосується доходів Skoda від продажів, то в минулому році зафіксовано 13,8-відсоткове зниження виручки, до 17,1 млрд євро. Впав в порівнянні з показниками 2019 року і операційний прибуток компанії (на 54,5% до 756 млн євро), але при цьому виробникові вдалося наростити до 5,4% частку продажів на ринку Європи. Останнього досягли в великій мірі завдяки випуску нових і рестайлінгових моделей.