Skoda в 2020 году реализовала на мировом рынке более 1 миллиона автомобилей. Несмотря на пандемию производителю удается удерживать этот показатель уже седьмой год подряд и укрепить позиции в Европе.

Прошлый год оказался не очень успешным для большинства компаний-производителей. Чешская Skoda тоже переживала сложности, в частности, прекращение производства из-за введения карантинных ограничений и режима изоляции, локдауна и закрытия границ. По сравнению с 2019 годом было реализовано на 19,1% меньше автомобилей.

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Однако, по итогам первой половины 2020 года, дилерами компании в разных странах было реализовано свыше 426 тысяч авто, а в втором полугодии объемы продаж превысили 578 тысяч единиц, что в сумме дает более миллиона проданных машин.

Что касается доходов Skoda от продаж, то в прошлом году зафиксировано 13,8-процентное снижение выручки, до 17,1 млрд евро. Упала по сравнению с показателями 2019 года и операционная прибыль компании (до 756 млн евро), но при этом производителю удалось нарастить до 5,4% долю продаж на рынке Европы. Последнего достигли в большой степени благодаря выпуску новых и рестайлинговых моделей.