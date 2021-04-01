В марте украинцы приобрели более 9 тыс. новых легковых авто

Март 2021 года украинский рынок новых легковых автомобилей закончил с результатом чуть более 9 тыс. реализованных и зарегистрированных авто, сообщает Укравтопром.

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Таким образом, относительно прошлого года мартовские регистрации новых машин увеличились на 45 процентов. Напомним, что часть марта прошлого года прошла в режиме жестких карантинных ограничений на общенациональном уровне.

Относительно предыдущего месяца спрос на новые автомобили в Украине увеличился почти на 43 процента. Также март стал самым урожайным месяцем первого квартала текущего года.

Ведущую позицию на рынке, как и в прошлом году, сохранила за собой Renault. В марте новые автомобили этой французской марки получили 1 256 украинских регистрационных номеров. По сравнению с прошлым годом мартовские регистрации новых Рено увеличились на три процента.

На втором месте Toyota – 1 171 авто этой марки пополнили украинский автопарк. Свой мартовский результат Тойота улучшила на 77 процентов.

Третью строчку рейтинга заняла KIA, за автомобили которой своими кошельками проголосовали 646 покупателей, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Четвертая позиция у Skoda – 627 авто, что в 2,3 раза больше по сравнению с мартом 2020 года.

Завершает пятерку лидеров месяца с более чем 4-кратным ростом продаж – Volkswagen, в зачете которого 525 машин.

Бестселлером на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам марта стал автомобиль Toyota RAV4, который выбрали 644 покупателя. Всего в первом квартале 2021 года в Украине свою первую регистрацию прошли 21,1 тыс. новых легковых авто, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.