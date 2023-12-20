Згідно з новим аналізом S&P Global Mobility у 2024 році в усьому світі буде продано 88,3 мільйона автомобілів. Очікується, що частка електромобілів буде зростати.

Оскільки автомобільна промисловість прискорюється до 2024 року, S&P Global Mobility прогнозує значне зростання світових продажів нових автомобілів. Прогноз передбачає, що наступного року на дорогах світу з’явиться 88,3 мільйона нових автомобілів, що на 2,8% більше, ніж у минулому році.

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Цей оптимістичний прогноз підкріплюється постійним відновленням виробництва автомобілів, а ланцюги поставок і попит підвищується. Однак у міру того, як відновлення набирає обертів, виникають занепокоєння щодо потенційних зустрічних факторів, таких як високі ціни на транспортні засоби, складні умови кредитування та вплив зусиль влади з електрифікації на поведінку споживачів.

Прогнози на 2023 рік є такими ж багатообіцяючими: глобальні продажі легкових автомобілів зростуть на 8,9 відсотка порівняно з минулим роком і досягнуть майже 86,0 мільйонів одиниць. Цей сплеск пояснюється постійним зростанням обсягів виробництва, оскільки ланцюжки поставок нормалізуються, а зусилля з відновлення запасів продовжують стимулювати попит.

S&P Global Mobility також прогнозує, що перехід до електрифікації триває, попри деякі складнощі у Європі та США. Численні автовиробники підтвердили свою відданість електрифікації в найближчі роки, визнаючи проблеми розширення виробництва більш доступних електромобілів.

Агентство спростовує будь-які чутки про припинення виробництва електромобілів, прогнозуючи, що глобальні продажі електромобілів на акумуляторах досягнуть 13,3 мільйона одиниць у 2024 році, що становитиме приблизно 16,2 відсотка світових продажів легкових автомобілів. Це слідує за приблизною 12-відсотковою часткою ринку в 2023 році, коли було продано 9,6 мільйона електричок.

У Північній Америці у 2024 році автомобільне виробництво готове до помірного зростання, з очікуваним зростанням на 0,5 відсотка до 15,7 мільйонів одиниць. Це зростання зумовлене значним підвищенням активності в США на 3,9 відсотка. Однак галузь стикається з нюансами реальності, де поповнення запасів відіграє ключову роль. Кишені надмірних запасів очевидні в лінійці Детройтської великої трійки, тоді як японські та корейські бренди все ще потребують заповнення.