Согласно новому анализу S&P Global Mobility в 2024 году во всем мире будет продано 88,3 миллиона автомобилей. Ожидается, что доля электромобилей будет расти.

Поскольку автомобильная промышленность ускоряется до 2024 года, S&P Global Mobility прогнозирует значительный рост мировых продаж новых автомобилей. Прогноз предусматривает, что в следующем году на дорогах мира появится 88,3 миллиона новых автомобилей, что на 2,8% больше, чем в прошлом году.

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Этот оптимистичный прогноз подкрепляется постоянным восстановлением производства автомобилей, а цепи поставок и спрос набирают обороты. Однако по мере того, как восстановление набирает обороты, возникают беспокойства относительно потенциальных встречных факторов, таких как высокие цены на транспортные средства, сложные условия кредитования и влияние усилий властей по электрификации на поведение потребителей.

Прогнозы на 2023 год являются такими же многообещающими: глобальные продажи легковых автомобилей вырастут на 8,9 процента по сравнению с прошлым годом и достигнут почти 86,0 миллионов единиц. Этот всплеск объясняется постоянным ростом объемов производства, поскольку цепочки поставок нормализуются, а усилия по восстановлению запасов продолжают стимулировать спрос.

S&P Global Mobility также прогнозирует, что переход к электрификации продолжается, несмотря на некоторые сложности в Европе и США. Многочисленные автопроизводители подтвердили свою приверженность электрификации в ближайшие годы, признавая проблемы расширения производства более доступных электромобилей.

Агентство опровергает любые слухи о прекращении производства электромобилей, прогнозируя, что глобальные продажи электромобилей достигнут 13,3 миллиона единиц в 2024 году, что составит примерно 16,2 процента мировых продаж легковых автомобилей. Это следует за приблизительной 12-процентной долей рынка в 2023 году, когда было продано 9,6 миллиона электричек.

В Северной Америке в 2024 году автомобильное производство готово к умеренному росту, с ожидаемым приростом на 0,5 процента до 15,7 миллионов единиц. Этот рост обусловлен значительным повышением активности в США на 3,9 процента. Однако отрасль сталкивается с нюансами реальности, где пополнение запасов играет ключевую роль. Избыточные запасы очевидны в линейке Детройтской большой тройки, тогда как японские и корейские бренды все еще нуждаются в товаре.