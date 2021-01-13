Продажі нових легкових автомобілів у Великобританії в минулому році впали на 29,4% - до мінімального показника з 1992 року.

Про це свідчать дані Товариства виробників і продавців автомобілів (SMMT). Всього за 2020 рік у країні було зареєстровано 1 млн 631,06 тис. машин в порівнянні з 2 млн 311,14 тис. роком раніше. Це еквівалентно втраті 20,4 млрд фунтів стерлінгів ($ 27,8 млрд), відзначається в повідомленні організації.

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Настільки істотне скорочення продажів пов'язане з тим, що автомобільні салони в Великобританії не працювали навесні і були змушені закритися в листопаді через нового локдауна, введеного в країні для стримування другої хвилі COVID-19.

"2020 рік став втраченим для автомобільної галузі, оскільки значну частину року галузь простоювала через пандемію і невизначеності щодо майбутніх торговельних умов", - заявив головний виконавчий директор SMMT Майк Хоуз. - Ми повинні зробити 2021-й роком відновлення ".

Продажі автомобілів з дизельним двигуном в 2020 році впали на 55% (до 261,77 тис.), З бензиновим - на 39% (до 903,96 тис.). При цьому реалізація електромобілів (без урахування гібридних машин) злетіла на 186% і перевищила 108,2 тис. В даний час для покупки в Британії є понад 100 моделей автомобілів з нетрадиційним приводом, ще більше 35 нових версій можуть з'явитися в 2021 році, повідомляє SMMT.

Найпопулярнішими автомобілями в Великобританії в минулому році були Ford Fiesta (49,17 тис.), Vauxhall Corsa (46,44 тис.), Volkswagen Golf (43,11 тис.), Ford Focus (39,37 тис.) І Mercedes -Benz A-класу (37,61 тис.). У грудні в країні було зареєстровано 132,682 тис. Нових автомобілів, що на 10,9% нижче за показник за той же місяць 2019 року.