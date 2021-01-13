Продажи новых легковых автомобилей в Великобритании в прошлом году упали на 29,4% - до минимального показателя с 1992 года.

Об этом свидетельствуют данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Всего за 2020 год в стране было зарегистрировано 1 млн 631,06 тыс. машин по сравнению с 2 млн 311,14 тыс. годом ранее. Это эквивалентно потере 20,4 млрд фунтов стерлингов ($27,8 млрд), отмечается в сообщении организации.

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Столь существенное сокращение продаж связано с тем, что автосалоны в Великобритании не работали весной и были вынуждены закрыться в ноябре из-за нового локдауна, введенного в стране для сдерживания второй волны COVID-19.

"2020 год стал потерянным для автомобильной отрасли, поскольку значительную часть года отрасль простаивала из-за пандемии и неопределенности относительно будущих торговых условий", – заявил главный исполнительный директор SMMT Майк Хоуз. – Мы должны сделать 2021-й годом восстановления".

Продажи автомобилей с дизельным двигателем в 2020 году упали на 55% (до 261,77 тыс.), с бензиновым – на 39% (до 903,96 тыс.). При этом реализация электромобилей (без учета гибридных машин) взлетела на 186% и превысила 108,2 тыс. В настоящее время для покупки в Британии есть более 100 моделей автомобилей с нетрадиционным приводом, еще более 35 новых версий могут появиться в 2021 году, сообщает SMMT.

Самыми популярными автомобилями в Великобритании в прошлом году были Ford Fiesta (49,17 тыс.), Vauxhall Corsa (46,44 тыс.), Volkswagen Golf (43,11 тыс.), Ford Focus (39,37 тыс.) и Mercedes – Benz A-класса (37,61 тыс.). В декабре в стране было зарегистрировано 132,682 тыс. новых автомобилей, что на 10,9% ниже показателя за тот же месяц 2019 года.