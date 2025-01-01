Продажі Tesla стрімко скорочуються

Tesla повідомила, що у ІІ кварталі продала 384 122 авто, повідомляє Укравтопром. Це майже на 60 тис. автомобілів, або на 13,5%, менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Таке падіння продажів у річному обчисленні є найбільшим за всю історію компанії. Нагадаємо, у І кварталі 2025 року обсяги реалізації Tesla знизились на 13%, до 336 681 авто.

Водночас виробництво електромобілів Tesla у квітні-червні зменшилося всього на 0,1% - до 410 244 тис. од.