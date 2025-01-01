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Продажи Tesla стремительно сокращаются

Tesla сообщила об очередном очень существенном падении продаж. Негативную динамику компания демонстрирует уже не первый квартал.
Продажи Tesla продолжают падать - Auto24

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo4 июля, 12:01
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Tesla сообщила, что во II квартале продала 384 122 авто, сообщает Укравтопром. Это почти на 60 тыс. автомобилей, или на 13,5%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Такое падение продаж в годовом исчислении является крупнейшим за всю историю компании. Напомним, в I квартале 2025 года объемы реализации Tesla снизились на 13%, до 336 681 авто.

В то же время производство электромобилей Tesla в апреле-июне уменьшилось всего на 0,1% - до 410 244 тыс. ед.

#Автособытие #Новости