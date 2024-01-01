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Продажі Tesla у ЄС знизились на 37%

Європейці охолонули до Tesla. У багатьох регіонах спостерігається значне зниження продажів.
Продажі Tesla у ЄС скоротились на 37% - Auto24
Євген Гудущан
logo7 травня, 16:00
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У квітні продажі електромобілів Tesla в Європі різко впали, що стало четвертим поспіль щомісячним падінням, повідомляє Укравтопром з посиланням Reuters.

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Особливо різке падіння на 81% відбулося в Швеції. Аналогічні падіння також зафіксовані в Нідерландах (-74%), Данії (-67%) і Франції (-59%).

Це призвело до зниження європейських продажів Tesla в І кв на 37,2%, незважаючи на загальне зростання ринку електромобілів на 28%.

Частка Tesla на ринку електромобілів в ЄС впала з 19,7% до 8,8%, тоді як китайські конкуренти збільшують свою частку.

У відповідь на це американська компанія запустила цінові стимули в кількох європейських країнах і представила оновлену Model Y, поставки якої стартують в червні.

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