Продажі Tesla у ЄС знизились на 37%

У квітні продажі електромобілів Tesla в Європі різко впали, що стало четвертим поспіль щомісячним падінням, повідомляє Укравтопром з посиланням Reuters.

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Особливо різке падіння на 81% відбулося в Швеції. Аналогічні падіння також зафіксовані в Нідерландах (-74%), Данії (-67%) і Франції (-59%).

Це призвело до зниження європейських продажів Tesla в І кв на 37,2%, незважаючи на загальне зростання ринку електромобілів на 28%.

Частка Tesla на ринку електромобілів в ЄС впала з 19,7% до 8,8%, тоді як китайські конкуренти збільшують свою частку.

У відповідь на це американська компанія запустила цінові стимули в кількох європейських країнах і представила оновлену Model Y, поставки якої стартують в червні.