Продажи Tesla в ЕС снизились на 37% в ЕС

В апреле продажи электромобилей Tesla в Европе резко упали, что стало четвертым подряд ежемесячным падением, сообщает Укравтопром со ссылкой Reuters.

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Особенно резкое падение на 81% произошло в Швеции. Аналогичные падения также зафиксированы в Нидерландах (-74%), Дании (-67%) и Франции (-59%).

Это привело к снижению европейских продаж Tesla в І кв на 37,2%, несмотря на общий рост рынка электромобилей на 28%.

Доля Tesla на рынке электромобилей в ЕС упала с 19,7% до 8,8%, тогда как китайские конкуренты увеличивают свою долю.

В ответ на это американская компания запустила ценовые стимулы в нескольких европейских странах и представила обновленную Model Y, поставки которой стартуют в июне.