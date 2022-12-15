Напруженою залишається ситуація з дизельним пальним. Великий попит призводить до зростання цін.

Продуктивність нафтопереробних заводів у світі за листопад зросла до 82,3 млн бар./д., найвищого рівня з січня 2020 року. Про це йдеться у грудневій доповіді міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

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«Пропускна здатність світових нафтопереробних заводів зросла на 2,2 млн бар./д., в листопаді, до 82,3 млн бар./д.,, що є найвищим показником з січня 2020 року, завдяки завершенню технічного обслуговування та страйків у Європі та запуску нових потужностей у Китаї», — пише МЕА.

Після дуже напруженого жовтня зростання пропозиції дизельного пального та бензину збіглося із сезонним зниженням попиту на них приблизно на 800 млн бар./д.,, що призвело до зниження маржі НПЗ.

«У США та Європі було зафіксовано рекордне місячне падіння цін на дизельне паливо порівняно з історично максимальними рівнями у жовтні», — додає агентство.

За його оцінками, 2023 року буде зростання продуктивності НПЗ на 1,6 млн бар./д.,. За 2022 рік вона збільшиться на 2,3 млн бар./д.. Очікується, що надлишок нафтопродуктів збережеться у першому кварталі наступного року. Проте, наголошує МЕА, ринок дизеля, ймовірно, залишиться обмеженим у першому півріччі 2023 року.

У листопадовій доповіді агентство повідомляло, що ембарго Євросоюзу на імпорт російських нафти та нафтопродуктів чинитиме тиск на світові нафтові баланси, зокрема ускладнить ситуацію на і так напруженому дизельному ринку.

Тоді ж воно зазначало, що в жовтні ціни на дизельне паливо підскочили до рекордних рівнів і були вищими за торішній рівень на 70%. При цьому розрив у вартості дизеля і нафти став вищим на 425% у річному вираженні, оскільки за той же період викопна сировина подорожчала лише на 11%. Зростання ціни дизеля було пов'язане із страйками на французьких нафтопереробних заводах (НПЗ), очікуванням ембарго, а також збільшенням цінової премії на паливо в США напередодні зимового опалювального сезону на північному сході країни.