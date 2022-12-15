Напряженной остается ситуация с дизельным топливом. Большой спрос приводит к росту цен.

Производительность нефтеперерабатывающих заводов в мире за ноябрь выросла до 82,3 млн барр./д., самого высокого уровня с января 2020 года. Об этом говорится в декабрьском докладе международного энергетического агентства (МЭА).

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«Пропускная способность мировых нефтеперерабатывающих заводов выросла на 2,2 млн барр./д., в ноябре, до 82,3 млн барр./д., что является самым высоким показателем с января 2020 года, благодаря завершению технического обслуживания и забастовок в Европе. и запуска новых мощностей в Китае», - пишет МЭА.

После очень напряженного октября рост предложения дизельного топлива и бензина совпал с сезонным снижением спроса на них примерно на 800 млн барр./д, что привело к снижению маржи НПЗ.

"В США и Европе было зафиксировано рекордное месячное падение цен на дизельное топливо по сравнению с исторически максимальными уровнями в октябре", - добавляет агентство.

По его оценкам, в 2023 году будет рост производительности НПЗ на 1,6 млн барр./д.,. За 2022 год она увеличится на 2,3 млн барр./д. Ожидается, что избыток нефтепродуктов сохранится в первом квартале следующего года. Однако, отмечает МЭА, рынок дизеля, вероятно, останется ограниченным в первом полугодии 2023 года.

В ноябрьском докладе агентство сообщало, что эмбарго Евросоюза на импорт российских нефти и нефтепродуктов будет оказывать давление на мировые нефтяные балансы, в частности, усложнит ситуацию на и так напряженном дизельном рынке.

Тогда же оно отмечало, что в октябре цены на дизельное топливо подскочили до рекордных уровней и были выше прошлогоднего уровня на 70%. При этом разрыв в стоимости дизеля и нефти стал выше на 425% в годовом выражении, поскольку за тот же период ископаемое сырье подорожало лишь на 11%. Рост цены дизеля был связан с забастовками на французских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), ожиданием эмбарго, а также увеличением ценовой премии на топливо в США в преддверии зимнего отопительного сезона на северо-востоке страны.