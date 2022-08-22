Tornado від Гюнтера Веркса – це Porsche 993 Turbo Restomod із вуглецевим кузовом і потужністю до 700 к.с.

Рівно через рік після дебюту чудового 993 Speedster Gunther Werks повернувся в Монтерей, щоб показати свою нову та ще більш екстремальну пропозицію: Project Tornado. Модель, яку продемонстрували на The Quail, — це сильно «перероблений» Porsche 993 Turbo з надшироким кузовом із вуглецевого волокна, індивідуальним інтер’єром і налаштованим твін-турбо двигуном потужністю до 700 к.с.

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Починаючи з зовнішнього вигляду, кожна окрема панель кузова Project Tornado, за винятком дверей, виготовлена з вуглецевого волокна. Це робить кузов на 227 кг легшим за оригінальний, що призводить до низької загальної ваги 1225 кг. Окрім зменшення ваги, оновлений кузов значно покращує охолодження та збільшує притискну силу.

З точки зору стилю Project Tornado виглядає як модернізована версія 993 Turbo з елементами автомобілів Porsche GT і гоночних автомобілів. Новий передній бампер має більші впускні отвори та розгалужувач, який направляє повітря до вентильованого капота. Широкі передні крила мають інтегровані отвори, а нові бічні пороги ведуть до ще ширших задніх крил із великими повітрозабірниками. Легкі колеса мають діаметр 18 дюймів і поєднують карбонові стволи з магнієвими центрами.

Подвійний дах — це ще один штрих автоспорту, але найяскравіший вигляд — це, безперечно, задня частина. Основною особливістю є масивне заднє крило у формі китового хвоста з функціональними вентиляційними отворами, але також є новий задній бампер із величезними отворами, великий дифузор і високо розташовані подвійні вихлопні труби, надруковані за допомогою 3D-друку з інконеля або титану, що нагадує Carrera GT. Звичайно, Gunther Werks додав зроблені на замовлення світлодіодні задні ліхтарі, які також використовуються в їхніх моделях 993 Speedster і Coupe.

Всередині все вкрите вуглецевим волокном або алькантарою з контрастними акцентами кольору кузова. Абсолютно нові ковшеподібні сидіння з вуглецевого волокна забезпечують максимальну підтримку, а подушки підібрані відповідно до форми тіла власника. Кермо також виготовлено з вуглецевого волокна, а на центральній консолі є магнітне кріплення для планшета, що забезпечує бездротову зарядку.

4,0-літровий шестициліндровий двигун із подвійним турбонаддувом і повітряним охолодженням із заднім розташуванням був створений компанією Rothsport Racing, з плоским вентилятором, родом із автоспорту (як у гоночних автомобілях Ле-Мана), і системою керування двигуном Motec. Це збільшує вихідну потужність до вражаючих 600 к.с. у стандартній формі або до 700 к.с. у трековому режимі, тоді як крутний момент перевищує 759 Нм.

Двигун працює в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач, що передає потужність на задню вісь. Шасі налаштовано за сучасними стандартами з використанням складної системи активної підвіски та гальм Brembo. Загалом очікується, що модель буде досить швидкою в Лагуна-Сека, де її незабаром випробують, швидше за все, кинувши виклик Porsche 918 Spyder і McLaren P1 за часом кола.

Крім зображеного зразка, компанія також запропонує туристичний пакет для тих, хто має намір використовувати Project Tornado в дорозі замість траси. У нього буде менший задній спойлер із качиним хвостом, зручніші сидіння з вуглецевого волокна, більш практичний багажник із вуглецевого волокна та інша настройка двигуна.

Gunther Werks не уточнив ні кількість одиниць, які вона вироблятиме, ні ціну на Project Tornado, але вже приймає замовлення від потенційних клієнтів, причому кожен екземпляр адаптований до побажань власника.