Tornado от Гюнтера Веркса – это Porsche 993 Turbo Restomod с углеродным кузовом и мощностью до 700 л.с.

Ровно через год после дебюта великолепного 993 Speedster Gunther Werks вернулся в Монтерей, чтобы показать свое новое и еще более экстремальное предложение: Project Tornado. Модель, которую продемонстрировали на The Quail, это сильно “переделанный” Porsche 993 Turbo со сверхшироким кузовом из углеродного волокна, индивидуальным интерьером и настроенным твин-турбо двигателем мощностью до 700 л.с.

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Начиная с внешнего вида, каждая отдельная панель кузова Project Tornado, кроме двери, изготовлена ​​из углеродного волокна. Это делает кузов на 227 кг легче оригинального, что приводит к низкому общему весу 1225 кг. Кроме уменьшения веса обновленный кузов значительно улучшает охлаждение и увеличивает прижимную силу.

С точки зрения стиля Project Tornado смотрится как модернизированная версия 993 Turbo с элементами автомобилей Porsche GT и гоночных автомобилей. Новый передний бампер имеет большие впускные отверстия и разветвитель, направляющий воздух к вентилируемому капоту. Широкие передние крылья имеют интегрированные отверстия, а новые боковые пороги ведут к еще более широким задним крыльям с большими воздухозаборниками. Легкие колеса имеют диаметр 18 дюймов и совмещают карбоновые стволы с магниевыми центрами.

Двойная крыша – это еще один штрих автоспорта, но самый яркий вид – это, безусловно, задняя часть. Основной особенностью является массивное заднее крыло в форме китового хвоста с функциональными вентиляционными отверстиями, но также новый задний бампер с огромными отверстиями, большой диффузор и высоко расположенные двойные выхлопные трубы, напечатанные с помощью 3D-печати из инконеля или титана, напоминающего Carrera GT. Конечно, Gunther Werks добавил сделанные на заказ светодиодные задние фонари, которые также используются в их моделях 993 Speedster и Coupe.

Внутри все покрыто углеродным волокном или алькантарой с контрастными упорами цвета кузова. Совершенно новые ковшевидные сиденья из углеродного волокна обеспечивают максимальную поддержку, а подушки подобраны в соответствии с формой тела держателя. Руль также изготовлен из углеродного волокна, а на центральной консоли имеется магнитный крепеж для планшета, обеспечивающий беспроводную зарядку.

4,0-литровый шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом и воздушным охлаждением с задним расположением был создан компанией Rothsport Racing, с плоским вентилятором, родом из автоспорта (как в гоночных автомобилях Ле-Мана), и системой управления двигателем Motec. Это увеличивает выходную мощность до впечатляющих 600 л.с. в стандартной форме или до 700 л.с. в трековом режиме, в то время как крутящий момент превышает 759 Нм.

Двигатель работает в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач, которая передает мощность на заднюю ось. Шасси настроено по современным стандартам с использованием сложной системы активной подвески и тормозов Brembo. В общем, ожидается, что модель будет достаточно быстрой в Лагуна-Сека, где ее вскоре испытают, скорее всего, бросив вызов Porsche 918 Spyder и McLaren P1 по времени круга.

Помимо изображенного образца компания также предложит туристический пакет для тех, кто намерен использовать Project Tornado на дороге вместо трассы. У него будет меньший задний спойлер с утиным хвостом, более удобные сиденья из углеродного волокна, более практичный багажник из углеродного волокна и другая настройка двигателя.