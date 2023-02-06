Наступним кроком у розвитку автомобільних мультимедійних систем можуть стати проєкційні вікна та лобове скло. Кілька автовиробників вже просуваються у цьому напрямку.

Перехід до сенсорних екранів для зменшення безлічі кнопок у міру ускладнення автомобілів має зворотній ефект. Можна стверджувати, що сенсорні екрани викликають чимало відволікання в автомобілі, попри те, що вони були розроблені, щоб його уникнути. Але чи можна покращити концентрацію водія за допомогою проєкційних дисплеїв (HUD)?

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Хоча багато автомобілів преміум-класу їх мають, вони все одно більше іграшка, а не життєво важлива функція. Але що, якщо деякі аспекти HUD і сенсорних екранів можуть більше збігатися? Адже нові технології незабаром можуть піти набагато далі.

Volvo і BMW оголосили про плани створення повноекранного лобового скла з доповненою реальністю, а постачальник автомобільних технологій Continental продемонстрував технологію HUD на всю ширину екрана у формі смуги в основі лобового скла.

Підрозділ венчурних інвестицій Volvo Cars, Volvo Cars Tech Fund, купив частку в ізраїльській компанії Spectralics. Технічна фірма розробила «багатошаровий тонкий комбайн», який інтегрований у лобове чи віконне скло, може накладати зображення на скло. Ця технологія робить можливим повноекранний HUD без проєктора.

BMW каже, що в 2025 році запустить HUD на весь екран або повну ширину, і показала приклади в концепт-карі i Vision Dee на CES 2023.

Отже, чи можна сенсорні екрани (та інші елементи керування) перенести на повноекранний HUD або інтегрувати з ним? Наприклад, використовуючи технологію, пов’язану з керуванням жестами, як-от система відстеження рук Intel Realsense на основі камери. Рука водія, виявлена перед сенсорним екраном, може спровокувати фантомне відображення сенсорного екрана в полі зору водія через HUD.

Та сама технологія, або технологія сенсорного екрана з місткісним розрядом, може потім відображати положення кінчика пальця водія відносно сенсорного екрана як курсор. Таким чином, водії могли націлюватися та використовувати сенсорні кнопки, не відводячи очей від дороги, пасажири також могли використовувати їх. Ділянки керма також можна використовувати як трекпади у стилі ноутбука.

Всупереч тому, що багато сучасних автомобільних технологій інтерфейсу не поєдналися з телефонами чи планшетами, можливо, треба змусити їх працювати синхронно.

Harman's Ready Vision, представлений на CES 2023, поєднує HUD доповненої реальності з датчиками AR і програмним забезпеченням зі штучним інтелектом і машинним навчанням, щоб відображати «правильну та релевантну» інформацію, не закриваючи огляд водія. Система має низьку затримку (швидке реагування) виявлення об’єктів у реальному часі та видає звукові та візуальні сповіщення.