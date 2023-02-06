Следующим шагом в развитии автомобильных мультимедийных систем могут стать проекционные окна и лобовое стекло. Несколько автопроизводителей уже продвигаются по этому направлению.

Переход к сенсорным экранам для уменьшения сложности кнопок по мере усложнения автомобилей имеет обратный эффект. Можно утверждать, что сенсорные экраны отвлекают водителя, несмотря на то что они были разработаны, чтобы этого избежать. Но можно ли улучшить концентрацию водителя с помощью проекционных дисплеев (HUD)?

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Хотя многие автомобили премиум-класса их имеют, они все равно больше игрушка, а не жизненно важная функция, которая, вероятно, должна быть стандартным оборудованием. Но что если некоторые аспекты HUD и сенсорных экранов могут больше совпадать? Ведь новые технологии вскоре могут пойти гораздо дальше.

Volvo и BMW объявили о планах создания полноэкранного лобового стекла с дополненной реальностью, а поставщик автомобильных технологий Continental продемонстрировал технологию HUD на всю ширину экрана в форме полосы у основания лобового стекла.

Подразделение венчурных инвестиций Volvo Cars, Volvo Cars Tech Fund, купило долю у израильской компании Spectralics. Техническая фирма разработала «многослойный тонкий комбайн», интегрированный в лобовое или оконное стекло, может накладывать изображение на стекло. Эта технология делает возможным полноэкранный HUD без проектора.

BMW говорит, что в 2025 году запустит HUD на весь экран или полную ширину и показала примеры в концепт-каре i Vision Dee на CES 2023.

Итак, можно ли сенсорные экраны (и другие элементы управления) перенести на полноэкранный HUD или интегрировать с ним? Например, используя технологию, связанную с управлением жестами, например систему отслеживания рук Intel Realsense на основе камеры. Рука водителя, обнаруженная перед сенсорным экраном, может спровоцировать фантомное отображение сенсорного экрана в поле зрения водителя через HUD.

Та же технология, или технология сенсорного экрана с емкостным разрядом, может затем иметь возможность отображать положение кончика пальца водителя относительно сенсорного экрана как перекресток или курсор. Таким образом, водители могли нацеливаться и использовать сенсорные кнопки, не отводя глаз от дороги, а пассажиры могли использовать их. Участки руля можно использовать в качестве трекпадов в стиле ноутбука.

Несмотря на то, что многие современные технологии интерфейса не соединились с цифровыми устройствами, такими как телефоны или планшеты, к автомобилям или не совершили переход от них так, как ожидалось, возможно, заставить их синхронно работать.

Harman's Ready Vision, представленный на CES 2023, сочетает HUD дополненной реальности с датчиками AR и программным обеспечением с искусственным интеллектом и машинным обучением, чтобы отображать «правильную и релевантную» информацию, не закрывая обзор водителя. Система имеет низкую задержку (быстрое реагирование) обнаружения объектов в реальном времени и выдает звуковые и визуальные оповещения.