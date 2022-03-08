Відповідне рішення ухвалене Урядом для налагодження міжнародної логістики. Воно стосується як водіїв вантажівок, так і залізничного транспорту.

Йдеться про бронювання водіїв, які здійснюють:

міжнародні вантажні перевезення;

перевезення для потреб Збройних Сил України;

перевезення медичних вантажів;

вантажів гуманітарної допомоги.

Також цікаво ситуація на західному кордоні України

Для отримання відповідного рішення перевізник має звернутися з даними про водіїв:

або до Міністерства інфраструктури України

або до обласної, Київської міської військової адміністрації.

Інформацію про прийняте рішення про бронювання поданих осіб Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові адміністрації, надсилають до Адміністрації Державної прикордонної служби для врахування під час виїзду та в’їзду в Україну громадян України.



Автоперевізники, які мають ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень можуть подати повідомлення як письмово, так і в електронному вигляді з використанням електронного кабінету перевізника Системи «ШЛЯХ» Укртрансбезпеки/ДСБТ (електронний сервіс «Заявка на перетин 18–60»).

Міністерство інфраструктури бере на себе зобов’язання оформляти усі необхідні документи протягом 2-х годин з моменту отримання повідомлення від перевізника.

Звертаємо увагу, що відповідальність за повернення водія на територію України після виконання перевезення лежить на перевізнику.



З усіх питань щодо організації перевезень гуманітарних вантажів через державний кордон та всередині країни можна звертатися на багатоканальну телефонну лінію щодня з 08:00 до 17:00: + 38 (044) 334 43 04



Звернення до Мінінфраструктури щодо бронювання військовозобов’язаних водіїв треба надсилати листом на електрону адресу: zmiu98916@gmail.com



Лист має буди у форматі .pdf та word, із зазначенням наступної інформації:

ПІБ, року народження, посади, військового звання, військово-облікової спеціальності та її №___ ;

найменування та адреси підприємства, установи, організації;

назви територіального центру та соціальної підтримки (за місцем розташування, підприємства, установи, організації);

назви територіального центру та соціальної підтримки (за місцем перебування військовозобов’язаного на військовому обліку)



Форма додатку до листа визначена Постановою КМУ № 194 від 03.03.2022 року.