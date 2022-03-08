Соответствующее решение было принято Правительством для налаживания международной логистики. Оно касается как водителей грузовиков, так и железнодорожного транспорта.

Речь идет о бронировании водителей, осуществляющих:

международные грузовые перевозки;

перевозки для нужд Вооруженных сил Украины;

перевозки медицинских грузов;

грузов гуманитарной помощи.

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Для получения соответствующего разрешения перевозчик должен обратиться с данными о водителях:

или в Министерство инфраструктуры Украины

или в областную, Киевскую городскую военную администрацию.

Информацию о принятом решении о бронировании поданных лиц Мининфраструктуры или областные, Киевская городская военные администрации, направляют в Администрацию Государственной пограничной службы для учета при выезде и въезде в Украину граждан Украины.

Автоперевозчики, имеющие лицензию на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок, могут подать уведомление как в письменном виде, так и в электронном виде с использованием электронного кабинета перевозчика Системы «ШЛЯХ» Укртрансбезопасности/ДСБТ (электронный сервис «Заявка на перетин 18–60»).

Министерство инфраструктуры обязуется оформлять все необходимые документы в течение 2-х часов с момента получения уведомления от перевозчика.

Обращаем внимание на то, что ответственность за возвращение водителя на территорию Украины после выполнения перевозки лежит на перевозчике.

По всем вопросам организации перевозок гуманитарных грузов через государственную границу и внутри страны можно обращаться на многоканальную телефонную линию ежедневно с 08:00 до 17:00: + 38 (044) 334 43 04

Обращение в Мининфраструктурыпо бронированию военнообязанных водителей следует отправлять письмом по электронному адресу: zmiu98916@gmail.com

Письмо должно быть в формате .pdf и word, с указанием следующей информации:

ФИО, года рождения, должности, воинского звания, военно-учетной специальности и его №___;

наименование и адрес предприятия, учреждения, организации;

названия территориального центра и социальной поддержки (по месту расположения, предприятия, учреждения, организации);

названия территориального центра и социальной поддержки (по месту нахождения военнообязанного на военном учете)

Форма приложения к письму определена Постановлением КМУ №194 от 03.03.2022 года.