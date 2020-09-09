Аналітики агентства Moody’s поліпшили прогноз щодо світової автомобільної промисловості.

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service (Moody’s) поліпшило прогноз динаміки світової автомобільної промисловості до стабільного з негативного на тлі очікуваного відновлення продажів, йдеться в релізі агентства.

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В опублікованій доповіді наголошується, що різке падіння продажів легкових автомобілів в результаті паніки навколо пандемії коронавірусу досягає мінімального порога. Агентство очікує, що продажі різко виростуть протягом наступних 12 – 18 місяців.

“Стабільний прогноз для світової автомобільної промисловості відображає зростання продажів до 2021 року з триваючим, але повільним зростанням до 2023 року. Проте, поставки автомобілів не повернуться до попереднього рівня принаймні до середини десятиліття”, – зазначив старший віце-президент Moody’s Брюс Кларк, чиї слова наводяться в повідомленні.

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