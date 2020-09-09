Аналитики агентства Moody'S улучшили прогноз по мировой автомобильной промышленности.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) улучшило прогноз по мировой автомобильной промышленности до стабильного с негативного на фоне ожидаемого возобновления продаж, говорится в релизе агентства.

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В опубликованном докладе отмечается, что резкое падение продаж легковых автомобилей в результате паники вокруг пандемии коронавируса достигает минимального порога. Агентство ожидает, что продажи резко вырастут в течение следующих 12-18 месяцев.

“Стабильный прогноз для мировой автомобильной промышленности отражает рост продаж до 2021 года с продолжающимся, но медленным ростом к 2023 году. Тем не менее, поставки автомобилей не вернутся к допандемическому уровню к середине десятилетия”, – отметил старший вице-президент Moody's Брюс Кларк, чьи слова приводятся в сообщении.

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