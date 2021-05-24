Використовуючи Google Карти та нейромережу програміст визначив приблизну кількість автомобілів у місті Києві з похибкою близько 10%.

Програміст Дмитро Бондаренко з Державного земельного кадастру (ДЗК) провів аналіз кількості автомобілів в Києві за допомогою карт Google і нейронних мереж. Свій результат він порівняв з цифрами, отриманими в результаті оцінки ортофотоплану. Докладний процес він описав на своїй сторінці в соцмережі.

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Історія почалася з того, що ще в лютому Дмитро вирішив витратити свій вільний час на карантині на вивчення штучного інтелекту і для цього вибрав завдання підрахувати кількість автомобілів в Києві. Тоді для цих цілей він вибрав ортофотоплан столиці, створений Центром ДЗК ще в 2014 році.

Підрахунок показав, що в Києві в 2014 році було близько 493 000 автомобілів або 166,3 на 1000 жителів (з урахуванням кількості жителів у місті - 2 964 400 осіб). Він навіть підрахував число авто в різних районах міста: Оболонь - приблизно 25 850 авто, Троєщина і Воскресенка - 38 000 авто, а найбільше він нарахував машин в Дарницькому районі - 62 859 штук.

Через кілька місяців Бондаренко вирішив провести більш актуальний підрахунок і перевірити кількість авто в Києві, спираючись на свіжі дані. Для цього він вирішив скористатися сервісом Google Maps. Хоча якість зйомки, доступною користувачам в цьому сервісі, поступається якості ортофотоплану (50 см / піксель проти 5 см / піксель відповідно), ці дані все ж дозволили зробити досить точний підрахунок.

Попередньо вивчивши отримані результати, Дмитро прийшов до висновку, що нейронна мережа впоралася із завданням досить точно - похибка, за його словами, коливається на рівні 10%. Однак, результат, насправді, був далекий від точного: "нейронка" нарахувала 377 000 автомобілів - на 116 000 штук менше, ніж 5 років до того (актуальна зйомка для Google проводилася в 2019 році).

Проблема виявилася на поверхні: програміст проаналізував зображення на сервісі і з'ясував, що карта склеєна з двох частин, при чому межа проходила практично через середину міста - одна частина була знята в середу 3 квітня 2019 року, друга - в неділю 25 серпня 2019 року. Крім того, були допущені помилки у визначенні межі міста в різних способах.

Перерахувавши цифри за 2014 рік, нейромережа показала позначку в 456 000 авто. Проблему з різними датами в Google Картах також вдалося виправити, вибравши єдину дату для всього міста 3 квітня 2019 року. Підрахунки показали 414 000 авто.