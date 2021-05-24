Используя Google Карты и нейросеть, программист определил примерное количество автомобилей в городе Киеве с погрешностью около 10%.

Программист Дмитрий Бондаренко из Государственного земельного кадастра (ГЗК) провел анализ количества автомобилей в Киеве с помощью карт Google и нейронных сетей. Свой результат он сравнил с цифрами, полученными в результате оценки ортофотоплана. Подробный процесс он описал на своей странице в соцсети.

Читайте также: На въездах в Киев гигантские пробки: всем измеряют температуру

История началась с того, что еще в феврале Дмитрий решил потратить свое свободное время на карантине на изучение искусственного интеллекта и для этого выбрал задачу подсчитать количество автомобилей в Киеве. Тогда для этих целей он выбрал ортофотоплан столицы, созданный Центром ГЗК еще в 2014 году.

Подсчет показал, что в Киеве в 2014 году было около 493 000 автомобилей или 166,3 на 1000 жителей (с учетом количества жителей в городе – 2 964 400 человек). Он даже подсчитал число авто в разных районах города: Оболонь – примерно 25 850 авто, Троещина и Воскресенка – 38 000 авто, а больше всего он насчитал машин в Дарницком районе – 62 859 штук.

Через несколько месяцев Бондаренко решил провести более актуальный подсчет и проверить количество авто в Киеве, опираясь на свежие данные. Для этого он решил воспользоваться сервисом Google Maps. Хотя качество съемки, доступной пользователям в этом сервисе, уступает качеству ортофотоплана (50 см / пиксель против 5 см / пиксель соответственно), эти данные все же позволили сделать достаточно точный подсчет.

Предварительно изучив полученные результаты, Дмитрий пришел к выводу, что нейронная сеть справилась с задачей довольно точно – погрешность, по его словам, колеблется на уровне 10%. Однако, результат на самом деле был далек от точного: "нейронка" насчитала 377 000 автомобилей – на 116 000 штук меньше, чем 5 лет до того (актуальная съемка для Google проводилась в 2019 году).

Проблема оказалась на поверхности: программист проанализировал изображения на сервисе и выяснил, что карта склеена из двух частей, причем граница проходила практически через середину города - одна часть была снята в среду 3 апреля 2019 года, вторая - в воскресенье, 25 августа 2019 года. Кроме того, были допущены ошибки в определении черты города в разных способах.

Пересчитав цифры за 2014 год, нейросеть показала отметку в 456 000 авто. Проблему с разными датами в Google Картах также удалось исправить, выбрав единую дату для всего города 3 апреля 2019 года. Подсчеты показали 414 000 авто.