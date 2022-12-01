Основна увага водія, який навмисно порушує ПДР, зосереджена зазвичай лише на сумі адміністративного штрафу. Втім, наслідки свідомого порушення можуть бути значно гіршими.

Подальші наслідки порушення ПДР можуть полягати не лише в адміністративному штрафі, а й у пошкодженні транспортних засобів чи іншого майна на значні суми. Або ж у вигляді шкоди здоров’ю чи життю інших людей.

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У одній з таких ситуацій водій поспішав та при увімкненні червоного світла світлофору виїхав на перехрестя. В цей час інший водій при увімкненні зі свого боку зеленого світла почав рух.

Як наслідок відбулося ДТП з вини водія, який не зупинився на червоне світло, а продовжив рух. Експерти оцінили вартість пошкоджень автомобіля потерпілого водія на загальну суму 700 тис. грн.

Страхова компанія без заперечень виплатила свою частку відповідно до полісу страхового відшкодування у розмірі 100 тис. грн. Решта 600 тис. грн. повинен був відшкодувати винуватець ДТП.

Однак винний водій всіляко намагався перекинути вину на потерпілого водія. Зокрема, затягував розгляд судової справи, замовляв приватні експертизи із дослідженням питань не по суті тощо.

Проте, після того, як експерти визнали його остаточно винним, винуватець відмовився повертати вказані 600 тис. грн. Тому потерпілий подав позов до суду. У позові просив стягнути вказані суми з винуватця ДТП у примусовому порядку. Справа надійшла на розгляд до Верховного суду.

Під час розгляду справи суд врахував, що згідно зі статтею 1194 Цивільного кодексу винуватець ДТП зобов`язаний сплатити потерпілому різницю між фактичним розміром шкоди та страховою виплатою.

З урахуванням зазначеного, Верховний суд зробив висновок, що винний у ДТП водій, який дозволив собі здійснювати рух на червоне світло, повинен сплатити потерпілому 600 тис. грн. Крім цього суд стягнув з винуватця витрати на експертизу пошкоджень автомобіля та судовий збір (Постанова Верховного суду від 26.10.2022 у справі № 645/6088/18).